За день россияне нанесли 44 авиаудара и 20 обстрелов из РСЗО по территории Украины, — Генштаб
За день, 18 апреля, враг нанес 4 ракетных и 44 авиаудара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали гражданские люди
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам скопления врага и удар по зенитно-ракетному комплексу противника
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.
Основные усилия враг сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях
В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.
В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Коренек, Бояро-Лежачи, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Козачья Лопань, Глубокое, Вовчанск, Бочково, Охримовка и Нестерное на Харьковщине.
На других направлениях ситуация такова:
- На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Дворична и Западное Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы, в частности, населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское.
- На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. В то же время, вражеские обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял, в частности, Новополье Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновку Херсонской области и Херсон, есть погибшие среди гражданского населения.
Во вторник, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Донецкой области.
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