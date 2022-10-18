За день россияне четырежды обстреляли населенные пункты Сумщины, есть погибшие

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он добавил, что всего было 64 прихода.

"Юнаковская громада: двое погибших и раненый в результате циничного удара по центру села. Кроме того, повреждены амбулатория, котельная, линия электропередач. Хотинская громада: артиллерийский обстрел. Повреждены здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и по меньшей мере 5 домов. Новослободская громада: минометный обстрел. Повреждены Дом культуры, школа, детская площадка, линия электропередач. Как их после всего этого можно назвать наших соседей людьми? Россия - страна террорист", - написал Живицкий.

Напомним, россияне утром 17 октября ударили по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. Пятеро погибших

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