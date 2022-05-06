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За день Россия убила одного мирного жителя Донбасса, трое - ранены

6 мая, 2022 пятница
22:36
война с Россией

За день 6 мая стало известно, что россияне убили одного мирного жителя Донбасса, еще 3 - ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в telegram.

"6 мая в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донецкой области — в Лимане. Еще три человека получили ранения. Также в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области", - говорится в сообщении.

Глава Донецкой области также отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Донбасс
русская агрессия
Донетчина
война
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