За день Россия убила одного мирного жителя Донбасса, трое - ранены
За день 6 мая стало известно, что россияне убили одного мирного жителя Донбасса, еще 3 - ранены
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в telegram.
"6 мая в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донецкой области — в Лимане. Еще три человека получили ранения. Также в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области", - говорится в сообщении.
Глава Донецкой области также отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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