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За день Россия обстреляла пять громад Сумщины. Есть раненые и разрушения

1 февраля, 2023 среда
02:55
война с Россией

Во вторник, 31 января, российские террористы обстреляли 5 громад Сумской области

Об этом сообщает Сумская ОВА.

По Краснопольской громаде россияне с самого утра стреляли из минометов. Известно о 12 мин, а где-то через 2 часа – еще 9.

На Юнаковскую громаду вражеский БПЛА сбросил 2 взрывных устройства (ВОГ). Белопольскоя громада: артобстрел территории – 1 прилет, а также враг бил из минометов – 11 прилетов.

В Середино-Будской громаде зафиксирован минометный обстрел – сначала 4, а затем еще 3 прилета.

"Шосткинская громада: около 18:20 нанесен, вероятно, ракетный удар (1 прилет) по территории одного из предприятий в г. Шостка. Есть раненые мирные жители и разрушения в Шостке, во всех других случаях, к счастью, без последствий", - пишут в ОВА.

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