За день Россия обстреляла пять громад Сумщины. Есть раненые и разрушения
Во вторник, 31 января, российские террористы обстреляли 5 громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
По Краснопольской громаде россияне с самого утра стреляли из минометов. Известно о 12 мин, а где-то через 2 часа – еще 9.
На Юнаковскую громаду вражеский БПЛА сбросил 2 взрывных устройства (ВОГ). Белопольскоя громада: артобстрел территории – 1 прилет, а также враг бил из минометов – 11 прилетов.
В Середино-Будской громаде зафиксирован минометный обстрел – сначала 4, а затем еще 3 прилета.
"Шосткинская громада: около 18:20 нанесен, вероятно, ракетный удар (1 прилет) по территории одного из предприятий в г. Шостка. Есть раненые мирные жители и разрушения в Шостке, во всех других случаях, к счастью, без последствий", - пишут в ОВА.
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