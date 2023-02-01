За день Россия обстреляла пять громад Сумщины. Есть раненые и разрушения

Об этом сообщает Сумская ОВА.

По Краснопольской громаде россияне с самого утра стреляли из минометов. Известно о 12 мин, а где-то через 2 часа – еще 9.

На Юнаковскую громаду вражеский БПЛА сбросил 2 взрывных устройства (ВОГ). Белопольскоя громада: артобстрел территории – 1 прилет, а также враг бил из минометов – 11 прилетов.

В Середино-Будской громаде зафиксирован минометный обстрел – сначала 4, а затем еще 3 прилета.

"Шосткинская громада: около 18:20 нанесен, вероятно, ракетный удар (1 прилет) по территории одного из предприятий в г. Шостка. Есть раненые мирные жители и разрушения в Шостке, во всех других случаях, к счастью, без последствий", - пишут в ОВА.

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