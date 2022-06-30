За день рашисты убили двух мирных жителей на Сумщине

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По информации Живицкого, утром 29 июня россияне попытались обстрелять Белопольское общество из беспилотника, однако наши защитники его уничтожили. Около 18:30 была перестрелка с россиянами на пограничье, в результате чего ранения получил один человек.

В Краснопольской общине россияне били с 11 до 12, а затем около половины первого дня - из минометов (20 выстрелов) и реактивной артиллерии и САУ (25 и 47 приходов соответственно). В половине второго вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате этих обстрелов погиб один человек, еще трое - ранены.

Как отметили в Сумской ОВА, в полчетвертого дня россияне открыли минометный огонь по населенным пунктам Великописаревской общины (3 прилета), а после этого выпустили 10 ракет из вертолета, с территории РФ.

В результате обстрелов были повреждены дом мирных жителей и гражданское хозяйственное сооружение. После 20 часов россияне выпустили еще 4 ракеты. Один человек погиб, четверо – ранены.

В Хотинской общине около 17 часов зафиксировали 14 выстрелов из миномета, а через полчаса – еще 3. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Вечером 28 июня россияне 41 раз обстреляли приграничье Черниговщины со своей территории.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb