За день оккупанты убили семерых мирных жителей в Донецкой области, - председатель ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских!... По состоянию на 19:00 4 марта, россияне убили еще семерых гражданских в Донецкой области - шестерых в Мангуше, одного - в Богоявленке. Кроме того, в Богоявленце есть один раненый", - написал он.

Согласно инфографике, которую он обнародовал, с начала вторжения в Украину (на 4 марта 19.00) кафиры убили 51 и ранили 257 мирных жителей.