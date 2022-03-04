За день оккупанты убили семерых мирных жителей в Донецкой области, - председатель ОВА
В Донецкой области за 4 марта (по состоянию на 19.00), российские войска убили семерых мирных жителей и одного ранили
Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских!... По состоянию на 19:00 4 марта, россияне убили еще семерых гражданских в Донецкой области - шестерых в Мангуше, одного - в Богоявленке. Кроме того, в Богоявленце есть один раненый", - написал он.
Согласно инфографике, которую он обнародовал, с начала вторжения в Украину (на 4 марта 19.00) кафиры убили 51 и ранили 257 мирных жителей.
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