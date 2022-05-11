Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты обстреляли из "градов" Зеленодольск и Большую Костромку. Есть разрушения, но обошлось без жертв.

На Харьковщине ракета оккупантов попала в трактор, в результате чего водитель получил ожоги и ранения.