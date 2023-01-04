За день оккупанты нанесли по Украине 9 авиаударов и совершили 14 обстрелов из РСЗО

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Отмечается, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборону. Также, по данным Генштаба, производится инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, в других направлениях ситуация следующая:

На Сиверском и Слобожанском направлениях танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка - Сумской и Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Вовчанск, Устиновка, Фиголовка и Дворичная на Харьковщине.

танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка - Сумской и Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Вовчанск, Устиновка, Фиголовка и Дворичная на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам 15 населенных пунктов. Среди них – Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестово Харьковской области и Ивановка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам 15 населенных пунктов. Среди них – Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестово Харьковской области и Ивановка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности это - Спирное, Берестово, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности это - Спирное, Берестово, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. На Новопавловском направлении под огненное поражение оккупантов попали Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

под огненное поражение оккупантов попали Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 40 населенных пунктов. Не прекращает терроризировать мирное население городов и селений вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов российских оккупантов пострадала гражданская инфраструктура Дорожнянки, Зализнычного, Белогорья, Лукьяновского и Каменского Запорожской области и Гавриловки, Дудчан, Ивановки, Антоновки и Днепровского Херсонской области.

В Генштабе подтвердили, что 3 января в результате поражения места сосредоточения оккупантов в Токмаке на Запорожье, потери россиян составили 80 человек убитыми и ранеными.

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