За день оккупанты нанесли 8 авиаударов и более 10 обстрелов из РСЗО
В течение суток, 5 января, россияне нанесли по территории Украины 8 авиаударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО. Также оккупанты пытаются захватить контроль над Донецкой областью
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
Отмечается, что основные усилия оккупанты сосредоточивают на попытках полного захвата Донецкой области. Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях.
Генштаб сообщает, что враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, в других направлениях ситуация следующая:
- На Слобожанском направлении огневого поражения потерпели районы Старицы, Огурцового, Волчанска, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.
- На Купянском направлении под огневое влияние попали Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмино и Диброве Луганской области.
- На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.
- На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении противник обстрелял Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.
- В Запорожском направлении под огонь вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области.
- В Херсонском направлении противник не прекращает террора мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане Чернобыевки и Херсона.
В четверг, 5 января, украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям ЗРК. Кроме того, были сбиты вражеские самолет Су-25 и вертолет Ми-8.
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