За день оккупанты нанесли 8 авиаударов и более 10 обстрелов из РСЗО

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Отмечается, что основные усилия оккупанты сосредоточивают на попытках полного захвата Донецкой области. Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях.

Генштаб сообщает, что враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, в других направлениях ситуация следующая:

На Слобожанском направлении огневого поражения потерпели районы Старицы, Огурцового, Волчанска, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.

огневого поражения потерпели районы Старицы, Огурцового, Волчанска, Устиновки и Фиголовки Харьковской области. На Купянском направлении под огневое влияние попали Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

под огневое влияние попали Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмино и Диброве Луганской области.

вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмино и Диброве Луганской области. На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области. На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

огневого поражения потерпели Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник обстрелял Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

противник обстрелял Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области. В Запорожском направлении под огонь вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

под огонь вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области. В Херсонском направлении противник не прекращает террора мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане Чернобыевки и Херсона.

В четверг, 5 января, украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям ЗРК. Кроме того, были сбиты вражеские самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb