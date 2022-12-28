Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. В других направлениях противник обороняется.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Старица, Двуречная, Новомлынск Харьковской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, в других направлениях ситуация следующая:

В Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Синковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Синковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском направлении огневого поражения тоже получили районы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

огневого поражения тоже получили районы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине. На Авдеевском направлении враг стрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии в районы Бердичева, Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

враг стрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии в районы Бердичева, Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

под огневое влияние попали Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты огнем артиллерии терроризировали жителей более 25 населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области и Республиканец, Казачье и Львов на Херсонщине. Вновь от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и город Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения.

Утром 28 декабря в Харькове прогремели взрывы, ведь оккупанты ударили ракетами по одному из районов города, ранен 48-летний мужчина.

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