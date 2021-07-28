За день оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня
По состоянию на 17:00 28 июля российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины
Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.
"В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь вследствие вражеского огня среди украинских защитников нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - отмечается в сообщении.
Во время обстрелов противник применял минометы калибра 82 мм, 120 мм, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Кроме того, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали 11 гектаров территории в районе проведения Операции объединенных сил в среду и передали на уничтожение 148 взрывоопасных предметов.
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