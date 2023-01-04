За день оккупанты 55 раз обстреляли Сумщину, повреждены электролинии

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.

По его словам, россияне обстреляли приграничье Краснопольской громады из минометов, всего было 19 прилетов. Также противник ударил противотанковой управляемой ракетой.

По Белопольской громаде враг вел огонь из минометов, зафиксировано 18 прилетов. В результате обстрела повреждена электролиния.

В Шалыгинской громаде зафиксирован 1 прилет вражеского артснаряда, Зноб-Новгородскую громаду враг обстрелял из САУ, всего 4 прилета, повреждена электролиния.

Также, с территории России было 12 прилетов из артиллерии по приграничной Середино-Будской громаде.

В среду, 4 января, оккупанты нанесли по Украине 9 авиаударов и совершили 14 обстрелов из РСЗО. Кроме того, 3 ракетных удара были нанесены по городу Константиновка на Донетчине.

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