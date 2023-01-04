За день оккупанты 55 раз обстреляли Сумщину, повреждены электролинии
В среду, 4 января, оккупанты 55 раз ударили по Сумщине, в результате чего были повреждены электролинии. Под обстрелы попали Краснопольская, Шалыгинская, Белопольская, Зноб-Новгородская и Середино-Будская громады
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.
По его словам, россияне обстреляли приграничье Краснопольской громады из минометов, всего было 19 прилетов. Также противник ударил противотанковой управляемой ракетой.
По Белопольской громаде враг вел огонь из минометов, зафиксировано 18 прилетов. В результате обстрела повреждена электролиния.
В Шалыгинской громаде зафиксирован 1 прилет вражеского артснаряда, Зноб-Новгородскую громаду враг обстрелял из САУ, всего 4 прилета, повреждена электролиния.
Также, с территории России было 12 прилетов из артиллерии по приграничной Середино-Будской громаде.
- В среду, 4 января, оккупанты нанесли по Украине 9 авиаударов и совершили 14 обстрелов из РСЗО. Кроме того, 3 ракетных удара были нанесены по городу Константиновка на Донетчине.
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