За день оккупанты 21 раз обстреляли Сумщину
В четверг, 12 января, россияне из минометов обстреляли Эсманскую и Середино-Будскую общины на Сумщине, всего было зафиксировано 21 прилет
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
Отмечается, что враг обстрелял приграничье Эсманской общины, всего зафиксировано 14 прилетов. Живицкий также отметил, что оккупанты открывали автоматные очереди в сторону нашей территории.
В Середино-Будской общине зафиксировано 7 прилетов.
Обошлось без жертв и разрушений.
- За день 11 января в Сумской области было зафиксировано 7 прилетов в результате российских обстрелов.
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