Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

Отмечается, что враг обстрелял приграничье Эсманской общины, всего зафиксировано 14 прилетов. Живицкий также отметил, что оккупанты открывали автоматные очереди в сторону нашей территории.

В Середино-Будской общине зафиксировано 7 прилетов.

Обошлось без жертв и разрушений.

За день 11 января в Сумской области было зафиксировано 7 прилетов в результате российских обстрелов.

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