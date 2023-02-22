За день морские пехотинцы уничтожили 47 россиян и 6 БМП
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 21 февраля, морские пехотинцы уничтожили 4 россиян", - пишут морпехи.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 43 окупантов и 6 единиц БМП.
Окончательные потери врага уточняются.
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