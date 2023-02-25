За день морские пехотинцы уничтожили 19 россиян, БМП и 2 гаубицы
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток 24 февраля морские пехотинцы уничтожили 9 россиян", - пишут морпехи.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огневое поражение по агрессору. Известно об уничтожении 10 окупантов, двух прицепных гаубиц "Мста-Б" и 2 БМП.
Окончательные потери врага уточняются.
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