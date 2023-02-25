За день морские пехотинцы уничтожили 19 россиян, БМП и 2 гаубицы

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток 24 февраля морские пехотинцы уничтожили 9 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огневое поражение по агрессору. Известно об уничтожении 10 окупантов, двух прицепных гаубиц "Мста-Б" и 2 БМП.

Окончательные потери врага уточняются.