За день из территории РФ по Сумщине выпустили сотню разных боеприпасов, – Живицкий
25 августа враг обстрелял пять населенных пунктов в Сумской области, сгорел частный дом
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"За день россияне со своих территорий выпустили по нашим громадам более 100 разных боеприпасов. Под огнем врага были территории: Шалыгинской, С-Будской громад Шосткинского района; Хотинской, Белопольской общин Сумского района; Великописаревской громади Ахтырского района", – написал Живицкий.
В Великописаревской громаде сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки. Сгорело также заготовленное сено.
По данным главы ОВА, враг использовал зажигательные боеприпасы на территории Шосткинского района.
Обошлось без пострадавших среди гражданского населения.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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