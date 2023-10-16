За день до своего 77-летия скончалась актриса популярных американских ситкомов Сюзанна Сомерс
В воскресенье утром, в возрасте 76 лет, скончалась актриса Сюзанна Сомерс – знаменитая ролями в сериалах "Компания трех" и "Шаг за шагом". Она умерла в своем доме после длительной борьбы с раком молочной железы, длившейся более 23 лет
Об этом сообщает издание People .
Сюзанна Сомерс, наиболее известная по ролям в сериалах "Компания трех" и "Шаг за шагом" умерла в воскресенье утром за день до своего 77-летия.
Актриса также была известна своими книгами – она написала их более 25, и является автором бестселлеров по версии New York Times – и своими бизнес-проектами в сфере здоровья и красоты.
"Сюзанна Сомерс мирно умерла у себя дома ранним утром 15 октября. Она боролась с агрессивной формой рака груди более 23 лет", - написал давний публицист Сомерс Р. Кури Хэй в заявлении, распространенном от имени семьи актрисы.
В заявлении говорится, что Сюзанну окружали ее любящий муж Алан, сын Брюс и ближайшие родственники.
"Вся семья собралась, чтобы отпраздновать ее 77-й день рождения 16 октября. Вместо этого они будут праздновать ее чрезвычайную жизнь и хотят поблагодарить миллионы поклонников и последователей, которые очень любили ее".
За несколько месяцев до смерти в посте в Instagram Сомерс поделилась, что рак молочной железы вернулся впервые после того, как ей поставили диагноз в 2000 году.
Рядом с фотографией себя и 87-летнего Хамела она написала: "Как вы знаете, у меня был рак груди два десятилетия назад, и время от времени он появляется снова, и я продолжаю бороться с ним. Я использовала лучшие альтернативные и традиционные методы лечение для борьбы с ним. Для меня это не новая территория. Я знаю, как надеть свое боевое снаряжение, и я борец".
По словам Хэй, на этой неделе состоится приватное семейное захоронение, а в ноябре пройдет поминальная служба.
Сюзанна Сомерс – американская актриса, писательница и предприниматель. Она наиболее известна по роли Крисси Сноу в сериале "Компания трех" (1977-1981) и Кэрол Фостер Ламберт в сериале "Шаг за шагом" (1991-1998). Сомерс также известна своими бизнес-проектами в сфере здоровья и красоты, в частности производством тренажеров Thighmaster. Она написала более 25 книг и является автором бестселлеров по версии New York Times.
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