За день 17 марта из 9 гумкоридоров сработало 8, – Верещук
Всего эвакуировано 3810 человек и доставлено около 40 тонн гумпомощи за 17 марта
Об этом рассказала министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Еспресо.TV .
"Из Мариуполя выехало почти 800 частных авто. Также люди выходили из города пешком. До Запорожья сегодня доехало уже более 2 тыс. человек, но поток не прекращается. Для выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра такие же пункты начнут действовать и в городе Мангуш. Идущих пешком из Мангуша будут довозить в Бердянск", - сообщила Ирина Верещук.
К сожалению, колонна автобусов с бензовозом, следовавшая из Запорожья в Бердянск, была остановлена на российском блокпосте и продолжит движение только завтра утром. Также завтра из Запорожья будут отправлены еще 10 автобусов.
"Из Бородянки на Киевщине в Житомир выехало 20 автобусов – это около 160 человек. Из окрестностей села Шевченково в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных авто. Это около 1,5 тыс человек. Также было доставлено 36 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов и медикаментов к населенным пунктам в Киевской области", - добавила министр.
Всего, по ее словам, сегодня, 17 марта, эвакуировано 3810 человек. И доставлено около 40 тонн гумпомощи:
"Не сработал сегодня только один гумкоридор – из Харькова в Волчанск. Это произошло из-за обстрелов российских войск. Однако завтра продолжается работа по организации коридоров во все окруженные или заблокированные города".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.05
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.35
- Актуальное
- Важное