За день 17 марта из 9 гумкоридоров сработало 8, – Верещук

Об этом рассказала министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Еспресо.TV .

"Из Мариуполя выехало почти 800 частных авто. Также люди выходили из города пешком. До Запорожья сегодня доехало уже более 2 тыс. человек, но поток не прекращается. Для выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра такие же пункты начнут действовать и в городе Мангуш. Идущих пешком из Мангуша будут довозить в Бердянск", - сообщила Ирина Верещук.

К сожалению, колонна автобусов с бензовозом, следовавшая из Запорожья в Бердянск, была остановлена на российском блокпосте и продолжит движение только завтра утром. Также завтра из Запорожья будут отправлены еще 10 автобусов.

"Из Бородянки на Киевщине в Житомир выехало 20 автобусов – это около 160 человек. Из окрестностей села Шевченково в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных авто. Это около 1,5 тыс человек. Также было доставлено 36 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов и медикаментов к населенным пунктам в Киевской области", - добавила министр.

Всего, по ее словам, сегодня, 17 марта, эвакуировано 3810 человек. И доставлено около 40 тонн гумпомощи:

"Не сработал сегодня только один гумкоридор – из Харькова в Волчанск. Это произошло из-за обстрелов российских войск. Однако завтра продолжается работа по организации коридоров во все окруженные или заблокированные города".

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