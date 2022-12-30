За декабрь Украина получила от стран-партнеров около 5 тыс. генераторов, - Мининфраструктуры
За декабрь 2022 года страны-партнеры и международные организации передали Украине около 5 тыс. генераторов для обеспечения гуманитарных нужд
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
В начале следующего года Украина ожидает дополнительно получить еще 8 тыс. генераторов разной мощности.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков поблагодарил коллег из Министерства энергетики, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел за работу с правительствами стран-партнеров и неправительственными организациями. Он также подчеркнул, что война России с объектами гражданской инфраструктуры Украины только консолидирует международное сообщество и способствует поддержке Украины с их стороны.
"Россияне потерпели поражение на поле боя и оттого воюют с объектами гражданской инфраструктуры Украины. Однако это лишь консолидирует международное сообщество в поддержке нашего народа. Мир солидарен с украинским народом и помогает пройти сложную зиму 2022-23", - отметил Кубраков.
Генераторы, которые уже доставили в Украину, распределяются в соответствии с запросами и потребностями регионов. В частности, их используют для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры, "Пунктов несокрушимости", учреждений здравоохранения и образования и т.д.
- 28 декабря в Германии сообщили , что закупили 480 электрогенераторов для Украины, из которых 196 уже прибыли к месту назначения.
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