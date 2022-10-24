Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ.

"Вы, расходный материал, а потерь никто не считает. Задайте себе вопрос, за что вы сражаетесь? За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? За их тупость и некомпетентность? Украина никогда не угрожала российской федерации. Сегодня вы сражаетесь не с НАТО. Сколько бы вам об этом не говорили кремлевские пропагандисты. Вы сражаетесь против Украины", - говорится в обращении.

Россиянам напомнили, что они находятся на территории чужой страны и участвуют в военных преступлениях российского руководства.

Вооруженные силы Украины защищают свой народ и свою страну от их агрессии и украинские воины готовы защищать свою Родину до последнего.

"Сохраните свою жизнь и будущее. Откажитесь от участия в кровавой путинской войне, сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего", - призывают украинские силы обороны.

Командование Вооруженных сил Украины советует россиянам сдаться в плен. Им будут гарантировать соблюдение Женевских конвенций о пленных, медицинскую помощь, связь с родными и близкими.

Чтобы сдаться в плен по предварительной договоренности, нужно связаться с представителями ВСУ по номерам телефонов: +38 066 580 34 98 или +38 093 119 29 84. Или воспользоваться чатом в мессенджере Телеграмм "Хочу жить".

Напомним, ВСУ ликвидировали вернувшегося на войну после плена российского оккупанта.

Через две недели еще тысяча российских военных обратились на горячие линии, чтобы сдаться в украинский плен

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