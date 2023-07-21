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OPINION

За что воюем?

21 июля, 2023 пятница
11:57
Мнение

Зеленский, в отличие от своих предыдущих утверждений, заявил, что культура не в приоритете

Владимир Зеленский. Выступление во время вручения Шевченковской премии в 2020 году:

"Что государство должно делать для культуры? Вы знаете, на эту тему мы с вами можем часами говорить. В годы Второй мировой войны один из министров правительства Черчилля предложил ему увеличить расходы на оборону путем уменьшения расходов на культуру. На что Уинстон Черчилль ответил: а за что мы тогда воюем? Мы и сейчас воюем за наше государство, за нашу культуру? Мы и сейчас воюем? Ибо культура — это и есть государство. Ибо культура — это наш народ".

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Владимир Зеленский. Обращение 20 июля 2023:

"Во время такой войны максимум государственного внимания, а следовательно и государственных ресурсов должны идти на оборону. Очевидно. А каждый проект, который может быть реализован за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно за счет внебюджетных ресурсов. И это касается разных сфер. И, в частности, отрасли культуры: музеи, культурные центры, символы, сериалы, все это важно, но сечас другие приоритеты".

За что мы тогда воюем?!!

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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