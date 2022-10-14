Украинская земля – одна из главных арен Второй мировой войны. Здесь столкнулись нацистский и коммунистический тоталитарные режимы. Для обоих Украина, наши природные богатства, недра и люди были только ресурсом в борьбе друг с другом за мировое господство.

Но нашлись герои, бросившие вызов двум бесчеловечным системам. Так появилась Украинская Повстанческая Армия. Это военное формирование не самое большое из тех, которые действовали на украинских территориях.

Но – самое важное.

УПА – единственная армия во Второй мировой, которую создали сами украинцы для защиты украинцев. И без всякой внешней помощи.

УПА стала ответом непокоренного народа на попытку порабощения. Неожиданным ответом для тех, кто считал украинцев меньшими братьями и нелюдями. Кто был уверен, что окончательно сломал им хребет репрессиями и Голодомором.

Повстанческая армия сражалась за создание Независимого украинского государства. Эта цель противоречила планам всех остальных участников войны. Отвергая какие-либо компромиссы в борьбе за свободу родины, наши повстанцы стали отдельным, украинским фактором Второй мировой.

Для большинства украинцев, бывших солдатами в других армиях, война закончилась после прекращения боевых действий в Европе в мае 1945 или несколько месяцев спустя – после капитуляции Японии в сентябре. Но не для воинов УПА.

Повстанческая война против коммунистического тоталитарного режима шла еще более десяти лет.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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