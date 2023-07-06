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OPINION

За что еще ответственны "порохоботы"?

Ирина Геращенко
6 июля, 2023 четверг
21:49
Мнение Ирина Геращенко

Открыла УП и читаю заголовок, что Петр Порошенко и "порохоботы" должны за все ответить

В 2014-2019 годах мы, как власть, отвечали за все. За трагедию Иловайска и Дебальцево, хотя даже нынешние на 100% "свои" прокуроры признали, что в убийстве украинских военных виновны исключительно Путин и его террористическая армия. Сегодня Украина ежедневно терпит потери, равные Иловайску, к сожалению.

Мы отвечали за Минские соглашения, которые дали нашим ВСУ важную тогда паузу окрепнуть, перевооружиться и шаг за шагом освобождать украинский Донбасс.

Мы отвечали за освобождение пленных и освободили тысячи. В гуманитарной группе по требованию, в том числе наших европейских партнеров, был Медведчук, но его не было в парламенте, и каналами тогда он не владел (кроме 25% Плюсов). Шестерка Путина. Но чем это отличается от нынешнего использования Абрамовича, кошелька Путина, привлеченного к переговорам об освобождении наших? Сам Зеленский однажды говорил, что готов разговаривать хоть с чертом, чтобы вытащить героев.

Мы отвечали за Свинарчука, и Порошенко в разгар избирательной кампании одели на голову, что Свинарчук контрабандой по завышенным ценам покупал какие-то детали для нашей старой еще советской техники. Полторак и Муженко яйца по 17 грн, слава Богу, не покупали. Напротив, удалось ввести новую систему питания в ВСУ, новую форму и начать производить новое оружие.

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Мы отвечали за свободу слова. Поэтому советское УТ стало Суспильным и там шли расследования Бигуса и Ткача. Сегодня там "марафон" и нет оппозиции, но есть многие внештатные советники и советницы ОП. За что живут эти милые люди?

Мы отвечали за борьбу с коррупцией, поэтому создали антикоррупционную инфраструктуру, а антикоррупционеры каждый день были во всех СМИ. Сегодня они во власти и не дали ни одного комментария о Трубицыне, Сенниченко и Ко.

Мы отвечали за демократию, поэтому в ВР оппозиция чувствовала себя громко и свободно, возглавляла комитеты и с утра до вечера выступала на канале Рада, в стране проходили митинги и протесты, хотя война продолжалась.

Мы отвечали за моряков в Керченском проливе и противостояли попыткам Путина ограничить работу наших портов. Хотя сегодня у нас нет никакого мореходства в Азовском регионе. А дело против Порошенко за пасквилем Портнова о моряках – не закрыто!

Мы отвечали за интеграцию в ЕС и НАТО. Поэтому получили безвиз, Соглашение об ассоциации и внесли в Конституцию нашу стратегическую цель – членство в этих союзах. Сегодня Арестович обвиняет Порошенко в том, что из-за НАТО началась война, а канал Рада рассказывает, что это Зеленский в 2014-м году подписал Ассоциацию.

Уже четыре года мы в оппозиции. Полтора года тяжелой войны. Но, судя по новостям, мы до сих пор отвечаем за все.

Как проевропейская оппозиция и государственники, мы отвечаем за демократический контроль над властью, даже в условиях военного положения, за сохранение минимальных демократических свобод. И относимся к этому ответственно.

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Власть запустила эффективную технологию дискредитации и обесценивания "Европейской Солидарности", единственной парламентской партии, которая, кроме власти, остается в украинском политическом сегменте.

Вы тоже заметили, что у определенных уважаемых волонтеров и ветеранов (я не делю прошедших фронт по партийным флагам), нет вопросов к ОПЗЖ и Шуфричу, а также Баканову и Ко. Они ни за что не должны отвечать. Только Порошенко.

Цель грязной кампании очевидна. Армия, язык, вера – единственный идеологический фундамент, на котором сегодня можно в Украине строить государство!

И те, кто будут новыми "новыми лицами", уже начали этот политический путь. Не с критики тех, кто годами издевался над фундаментом государственности, а над "порохоботами", которые позволяют себе иметь критическое мышление. В настоящее время в Украине это преступление.

Когда-то технологи этой страшной технологии раскола страны понесут за все ответственность.

А сегодня, уважаемая УП, в ваших материалах так часто упоминается Порошенко и его команда, что, видимо, в рамках политического плюрализма и демократии пришло время дать слово самому Петру Алексеевичу или его команде, где тоже многие люди прошли войну, были ранены и продолжают бить врага, пока кто-то уже цинично включил режим "выборы".

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Об авторе: Ирина Геращенко, народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность"

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