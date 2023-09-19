За четыре уикенда "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом года

Об этом информирует ГосКино Украины .

После четвертого прокатного уикенда лента собрала 43 141 437 гривен бокс-офиса, а количество проданных билетов составило 304 318.

В кинотеатрах продолжают транслировать фильм "Довбуш".

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"Прокат продолжается, так кто еще не знаком с историей братьев Довбушей - скорее приобщайтесь к просмотру на больших экранах", - поощряет пресс-служба.

Что известно о фильме "Довбуш"

Этот исторический приключенческий фильм украинского режиссера Олеся Санина называют одним из самых дорогих в истории украинского кино. Большая эпическая история о великом эпическом герое на самом деле является не буквальной иллюстрацией биографии самого известного из карпатских опришков, а поиском ответов на вопросы, которые были интересны в этой теме именно режиссеру Олесю Санину и значительно шире, чем освещение судьбы отдельного человека. К примеру, когда имя героя начинает означать нечто гораздо большее, чем он сам. Так что лента не только об историческом герое Олексе Довбуше, но и об украинцах как таковых.

"Олекса Довбуш боролся за свою землю, людей и любовь, - говорится в пресрелизе к фильму. - Именно любовь является движущей силой и отражением настоящих человеческих ценностей. Олекса Довбуш не стремился к славе в отличие от брата Ивана, жившего законами разбойника. Олекса же стремится к свободной жизни на своей земле с любимой Маричкой. Именно эти ценности отстаивают украинцы и сегодня".

В главных ролях: Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий, Матеуш Костюкевич, Агата Бузек, Петр Жирун, Павел Жирун, Александр Мавриц, Дмитрий Вивчарюк.

Съемки начались в 2018 году, а в июле 2021 сообщалось, что на Франковщине завершали съемку "Довбуша".

Значительную часть фильма сняли в Карпатах. Интересно, что герои ленты говорят не литературным украинским языком, а приближенным к звучанию в украинских Карпатах.

6 декабря 2021 появился первый трейлер самого дорогого украинского фильма "Довбуш".

20 августа в Ивано-Франковске стартовала серия допремьерных показов украинского полнометражного фильма "Довбуш". Часть средств по билетам передадут ВСУ. На следующий день во Львове возле Оперного театра прошел перформанс по случаю допремьерного показа украинского фильма "Довбуш".

Бывшие футболисты сборной Украины Артем Милевский и Артем Федецкий заявили , что получили эпизодические роли в фильме Довбуш украинского режиссера Олеся Санина.

Фильм "Довбуш" с бюджетом в 120 млн грн вышел в кинопрокат 24 августа 2023 года.

Над съемкой работала команда из 3000 человек, для ленты сшили более 1000 костюмов. В самых масштабных сценах участвовало 500 человек, а одновременно в кадре находились по 50 каскадеров. Создатели фильма ездили в экспедиции, изучали ремесла и техники боя XVIII века.

Для съемки построили или восстановили более 20 локаций, в частности, построили с нуля крепость под Киевом.

С 24 по 27 августа украинский исторический экшн "Довбуш" режиссера Олеся Санина собрал 8,7 млн. грн. в прокате. Кассовые сборы включают также допремьерные показы в туре команды фильма по Украине, которые начались 19 августа.

Справочно. Олекса Довбуш – украинский опришок, самый известный из опришковских вожаков в Карпатах. Забирал деньги и имущество у богачей и делился с бедными.