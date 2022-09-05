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За четыре месяца работы платформа UNITED24 собрала почти $200 млн в помощь Украине

5 сентября, 2022 понедельник
12:54
Технологии

К благотворительной платформе UNITED24 присоединились послы из 110 стран мира. За четыре месяца удалось собрать почти $200 млн, на которые приобрели машины скорой помощи, оборудование для разминирования, дроны-разведчики и многое другое

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграмме.

За четыре месяца работы платформа UNITED24 собрала почти $200 млн в помощь Украине.

"Четыре месяца назад мы запустили специальную фандрейзинговую платформу UNITED24, чтобы объединить мир вокруг нашей борьбы за свободу", – пишет Зеленский.

Благодаря вкладам людей из 110 стран мира, платформе удалось аккумулировать почти $200 млн для помощи Украине.

На эти средства украинцы приобрели вертолет МИ-2АМ-1, 18 карет скорой помощи в рамках сбора Елены Зеленской, 5 неонатальных аппаратов ИВЛ, 15 наркозно-дыхательных аппаратов, 82 реанимобиля, 24 операционных стола.

Как говорится в сообщении, для "Армии дронов" платформа UNITED24 за средства послов проекта смогла закупить такие беспилотные летательные аппараты:

  • Ukrjet – 2 ед.
  • Skyeton – 3 ед.
  • CKIF – 80 ед.
  • DJI Matrlce RTK 300 – 100 ед.
  • DJI Mavic 3 – 254 ед.
  • Autel EVO 2 – 300 ед.

"Все это уже спасает людей и помогает нам защищаться от российского террора. Присоединяйтесь к защите свободы. Никогда не останавливайтесь, отстаивая то, что действительно важно для всех нас. Вместе победим!", - пишет Зеленский.

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