За четыре месяца работы платформа UNITED24 собрала почти $200 млн в помощь Украине
К благотворительной платформе UNITED24 присоединились послы из 110 стран мира. За четыре месяца удалось собрать почти $200 млн, на которые приобрели машины скорой помощи, оборудование для разминирования, дроны-разведчики и многое другое
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграмме.
За четыре месяца работы платформа UNITED24 собрала почти $200 млн в помощь Украине.
"Четыре месяца назад мы запустили специальную фандрейзинговую платформу UNITED24, чтобы объединить мир вокруг нашей борьбы за свободу", – пишет Зеленский.
Благодаря вкладам людей из 110 стран мира, платформе удалось аккумулировать почти $200 млн для помощи Украине.
На эти средства украинцы приобрели вертолет МИ-2АМ-1, 18 карет скорой помощи в рамках сбора Елены Зеленской, 5 неонатальных аппаратов ИВЛ, 15 наркозно-дыхательных аппаратов, 82 реанимобиля, 24 операционных стола.
Как говорится в сообщении, для "Армии дронов" платформа UNITED24 за средства послов проекта смогла закупить такие беспилотные летательные аппараты:
- Ukrjet – 2 ед.
- Skyeton – 3 ед.
- CKIF – 80 ед.
- DJI Matrlce RTK 300 – 100 ед.
- DJI Mavic 3 – 254 ед.
- Autel EVO 2 – 300 ед.
"Все это уже спасает людей и помогает нам защищаться от российского террора. Присоединяйтесь к защите свободы. Никогда не останавливайтесь, отстаивая то, что действительно важно для всех нас. Вместе победим!", - пишет Зеленский.
- Лимитированную коллекцию колонок установили в магазинах бренда в Европе с призывом поддерживать Украину и донатить через UNITED24.
- Spotify переименовал плейлист Music of Ukraine в UNITED24 : Music For Ukraine. В него войдут новые песни. Также платформа создает новый способ поддержки Украины.
- В рамках проекта "24 000 друзей Украины" благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.
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