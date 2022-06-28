Об этом Залужный сообщил в telegram .

По его словам, в эту ночь он провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

"Начал с того, что противник демонстрирует большую дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, четыре дня назад им из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, три дня назад - 26 ракет, два дня назад - почти 40, за прошедшие сутки - 12. К большому сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей", - написал Залужный.

Он добавил, что проинформировал своих американских и британских коллег об оперативной обстановке.

"Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов тыс. боеприпасов, нанес два ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая", - отметил Залужный.

Он подчеркнул, что на нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой.

"Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы это можем сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов" .

Надеюсь, что вместе с партнерами мы сможем одолеть агрессора и не допустить распространения этого вооруженного конфликта на другие страны", - подытожил Залужный.

26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы . Спасатели достали из-под завалов семилетнего ребенка, которого врачи прооперировали . Впоследствии спасатели нашли под развалинами тело мужчины . Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. В Кременчуге в Полтавской области объявили трехдневный траур по жертвам российского ракетного удара по ТЦ "Амстор".

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