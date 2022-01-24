За бустерную прививку будут доплачивать еще 500 грн, пожилым людям разрешат платить за коммуналку деньгами за вакцинацию, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО в понедельник, 24 января, заявил, что программа по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против COVID-19 е-Поддержка расширится на пожилых людей и граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Об этом Зеленский сказал во время видеообращения, передает Еспресо.TV.
"В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей - у них будет возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг. В рамках программы е-Поддержка будут добавлены еще 500 грн плюс для тех граждан Украины, которые получат третью, бустерную дозу прививки” , – сообщил президент.
Зеленский напомнил, что с 24 января люди старше 60 лет смогут тратить выплату за вакцинацию против COVID-19 на покупку лекарств. Он добавил, что расход средств в скором времени будет доступен и для граждан от 14 до 18 лет.
"Кроме базовых целей - на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее - они смогут тратить деньги в сфере образования на образовательные курсы, образовательные услуги, образовательные программы и т.д.", - сказал Зеленский.
- Напомним, президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, где рассказал об основных итогах заседания СНБО в понедельник, 24 января, угрозе со стороны Российской Федерации, экономическом положении в стране и ситуации с COVID-19.
- Также после заседания СНБО министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации против COVID-19 в Украине спасли жизнь 18 тыс. человек.
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