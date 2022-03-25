"За бугром" жалуются, что их исключили из международных соревнований. Мы из-за вас потеряли все!" - вратарь "Динамо" Бущан о россиянах
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказался о российских спортсменах, жалующихся, что их не допускают к международным соревнованиям
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
Бущан отмечает, что россияне сейчас сидят дома и жалуются, а украинцы из-за них потеряли все.
"Многие наши спортсмены до войны готовились к разным международным турнирам – Паралимпийским играм, ЧМ. Некоторые ребята пошли на фронт, за что они заслуживают огромной чести и уважения. При этом "за бугром" жалуются, какие они несчастные, их исключили из международных соревнований. Поймите, мы из-за вас потеряли все! Вы сидите сейчас дома и проводите свои "бумажные" чемпионаты. А мы находимся в условиях войны – кто-то в относительно нормальных условиях, а кто-то просто в ужасных. И мы не можем работать, не можем приносить народу Украины радость спортивных побед", - сказал вратарь Георгий Бущан.
- Напомним, 8 марта матч сборной Украины против Шотландии в отборе чемпионата мира-2022 был перенесен на июнь .
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что постоянно на связи со своими футболистами , хоть сейчас и не до футбола.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное