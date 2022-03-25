"За бугром" жалуются, что их исключили из международных соревнований. Мы из-за вас потеряли все!" - вратарь "Динамо" Бущан о россиянах

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".



Бущан отмечает, что россияне сейчас сидят дома и жалуются, а украинцы из-за них потеряли все.



"Многие наши спортсмены до войны готовились к разным международным турнирам – Паралимпийским играм, ЧМ. Некоторые ребята пошли на фронт, за что они заслуживают огромной чести и уважения. При этом "за бугром" жалуются, какие они несчастные, их исключили из международных соревнований. Поймите, мы из-за вас потеряли все! Вы сидите сейчас дома и проводите свои "бумажные" чемпионаты. А мы находимся в условиях войны – кто-то в относительно нормальных условиях, а кто-то просто в ужасных. И мы не можем работать, не можем приносить народу Украины радость спортивных побед", - сказал вратарь Георгий Бущан.

Напомним, 8 марта матч сборной Украины против Шотландии в отборе чемпионата мира-2022 был перенесен на июнь .

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что постоянно на связи со своими футболистами , хоть сейчас и не до футбола.

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