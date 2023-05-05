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За британской журналисткой следили посредством TikTok-аккаунта ее кошки

5 мая, 2023 пятница
10:48
Технологии

Летом 2022 года за корреспонденткой Financial Times Кристиной Кридл следили через учетную запись ее кошки Баффи в TikTok

Об этом информирует BBC .

Отмечают, что представители компании сами позвонили по телефону журналистке. Они сообщили Кридл, что четверо работников TikTok без ее ведома или согласия просматривали ее данные через учетную запись ее кошки, по имени Баффи.

Компания проинформировала о том, что это были работники внутреннего аудита. Двое находились в США, а двое – в Китае. Они хотели узнать, с кем тайно встречается Кридл. Для этого они проверили расположение IP-адреса корреспондентки.

По словам TikTok, их работники "злоупотребляли своими полномочиями" и действовали несанкционированно. В связи с неподобающим поведением их уволили. Владелец TikTok - компания Bytedance заявила, что "глубоко сожалеет" из-за этого "существенного нарушения" и сделает все, чтобы этого больше не повторилось. Сама же журналистка не знает, как долго за ней следили и насколько часто.

Издание сообщает, что Кридл пользовалась TikTok на личном мобильном телефоне. Аккаунт в соцсети был зарегистрирован на имя кошки Баффи, а данные журналистки и ее профессия не упоминались ни в одном сообщении. Учетная запись кошки содержала около 20 видео с Баффи, которые просматривали в среднем нескольких сотен раз, и насчитывала около 170 подписчиков.

  • 27 марта в США заявили , что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа.
Мир
Китай
США
Великобритания
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2023, пятница
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