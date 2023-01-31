Об этом сообщили на сайте еженедельника.

В частности, во время церемонии награждения было подчеркнуто, что президент Украины получил ее за борьбу, несгибаемость, стойкость, надежду и победу, которой заслуживает Украина.

"За борьбу от имени цивилизованного мира за свободную Европу. За великую веру, когда у других ее не было. За стойкость, когда прочили поражение. За надежду, когда все сомневались. И прежде всего - за победу Украины, которая просто должна прийти" ,- подчеркнуто в сообщении.

Также награду от имени Зеленского получил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць.

В свою очередь, Блинкен награжден за то, что американская дипломатия избежала соблазна сохранить действующий статус кво в отношениях с агрессором.

Кроме этого, награду "Человек года" по версии Wprost получил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак за старания в усилении обороноспособности страны, в результате чего Польша попала в 20 крупнейших военных потуг мира по версии престижного рейтинга Global Firepower .

30 января президент Украины провел переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, где обсудил присоединение страны к танковой коалиции и инициативе "Зерно из Украины", а также возобновление Николаева.

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