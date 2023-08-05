За безопасность Польши отвечают непосредственно США, – польский политик Мирослав Чех

Об этом 5 августа 2023 года польский политик Мирослав Чех рассказал в эфире Еспресо.

"Сейчас на территории Польши находятся более 10 тысяч американских солдат, здесь расположен Центр управления, командование корпуса Американских вооруженных сил на Европейском театре военных действий, и это присутствие американское усиливается, укрепляется. Если за безопасность Литвы больше отвечает Германия, то за безопасность Польши отвечают непосредственно Соединенные Штаты Америки", - отметил Чех в разговоре с Антоном Борковским.

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Как он отметил, командование Войска Польского и партнеры Польши внимательно следят за положением дел на польско-белорусской границе, в частности, за тем, нет ли там угрозы со стороны наемников ЧВК Вагнера.

"Пока официальное заявление Пентагона прозвучало такое, что мы не наблюдаем ни одного элемента опасности для обороноспособности Северо-Атлантического альянса со стороны вагнеровцев. И на этом я бы поставил точку. Все это провоцирование и так далее, создают для того, чтобы нам трепать нервы и влиять на результаты парламентских выборов в Польше ", – сказал Мирослав Чех.

Напомним, 4 августа министры обороны США Ллойд Остин и Польши Мариуш Блащак провели телефонный разговор о присутствии на территории Беларуси наемников ЧВК Вагнера.

Граница Польши и Беларуси: последние события

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина и его бойцов.

В начале июля Польша усилила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительной силы - более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российской ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.

27 июля сообщалось , что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.

29 июля стало известно , что Польша вместе с Литвой могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера.

1 августа два белорусских вертолета нарушили польское воздушное пространство в районе Беловежи якобы во время учений.