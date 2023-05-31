Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация в Косово напряжена. Единственный, кто заинтересован в том, чтобы открылся Балканский фронт - это Россия. РФ является общим врагом, как для украинцев, так и для многих на Балканах, за исключением определенной части Сербов. За этими беспорядкам, которые происходят на севере Косово, где были ранены миротворцы НАТО, стоит террористическая организация ЧВК Вагнера. Скорее всего, они были сосланы в Косово из Сербии, где происходила вербовка", - отметил Мусиенко.

По словам военного эксперта, беспорядками в Косово Россия пыталась отвлечь внимание от войны в Украине.

"Сербия и Косово будут готовы к диалогу, и Запад это поддерживает. Есть единственная цель – это принять Сербию в ЕС, а затем принять Косово. И это значит, что российское влияние на Балканы уменьшится. Этими беспорядками в Косово Россия пыталась отвлечь от войны в Украине. Сместить фокус внимания от террора, который россияне проводят против Украины, но им этого не удастся. Прогнозируют, что напряжение на севере Косово скоро спадет", - добавил Мусиенко.

Отметим, что очередное обострение в Косово началось в мае, когда косовские сербы бойкотировали местные выборы, что позволило этническим албанцам получить контроль над местными органами власти при явке менее 4%. Схватки начались, когда избранные албанцы пытались занять свои рабочие места в муниципалитете Звечан. Тогда президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии "драматической" и обвинил Приштину в эскалации и "совершении террора" против сербской общины.

В НАТО призвали власти Косово к деэскалации после беспорядков на севере страны и заявили о готовности обеспечить порядок, учитывая, что миротворческую миссию возглавляет Альянс.

ЕС и США также возложили вину за новую эскалацию в Косово на Приштину.

30 мая сообщалось, что в Звечане начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца.

Еще 700 военнослужащих НАТО прибудут в Косово. Они пополнят ряд международных сил под руководством НАТО (KFOR)











