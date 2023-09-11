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За бесплатные услуги врачам доплачивают 28% украинцев, - опрос

11 сентября, 2023 понедельник
17:59
Общество

Исследование того, как граждане воспринимают изменения, связанные с реформой здравоохранения, показало, что 28% украинцев в течение последнего года доплачивали врачам в государственных больницах за медицинские услуги или процедуры

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы".

На вопрос "Приходилось ли лично вам в течение года посещать государственную больницу или поликлинику? Если да, приходилось ли Вам доплачивать за прием у врача или за медицинскую процедуру (укол, перевязка и т.д.) или диагностику (рентген, УЗИ и др.)?" украинцы ответили:

  • 28% доплачивали за медицинские услуги во время приема врача или за медицинскую процедуру;
  • 32% респондентов ответили, что им не приходилось доплачивать.
  • 39% опрошенных сказали, что не обращались за такими услугами;
  • менее 1% отказались отвечать на этот вопрос.

соціологія


Фонд сравнивает это с результатами опроса в мае 2021 года, когда тех, кому пришлось доплачивать было 33%.

В 2021 году доля граждан, которые считают, что для получения качественной медицинской помощи им следует дополнительно благодарить врачей была 17%, то есть на сегодняшний день их количество возросло. Однако сегодня 68% людей, как и в 2021-м, считают, что дополнительно доплачивать врачам не стоит.

Фото: Фонд "Демократические инициативы"

Также фонд задал респондентам вопрос о том, какие проблемы системы здравоохранения нужно решать в первую очередь, на что граждане ответили:

  • 60% граждан называли коррупцию и круговую поруку среди руководителей медицинских учреждений;
  • 54% уменьшение стоимости лекарств;
  • 52% необходимость обеспечить больницы и поликлиники оборудованием для лечения и диагностики;
  • 51% ответственность врачей за здоровье пациентов и результаты лечения;
  • 48% установление прозрачных и доступных цен на медицинские услуги в больницах;
  • 46% обеспечение надлежащего лечения и реабилитации раненых ветеранов.

Также граждане высказали требования прекратить взыскание "добровольных" поборов в больницах, поликлиниках и роддомах, увеличить число профессиональных врачей-терапевтов и семейных врачей, повысить контроль за качеством медицинского образования и повысить оплату труда врачей и медперсонала.

  • Результаты исследования Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива показали, что 78% украинцев считают президента прямо ответственным за коррупцию в правительстве и ОВА.
Здоровье
Украина
Медицина
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