За бесплатные услуги врачам доплачивают 28% украинцев, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы".

На вопрос "Приходилось ли лично вам в течение года посещать государственную больницу или поликлинику? Если да, приходилось ли Вам доплачивать за прием у врача или за медицинскую процедуру (укол, перевязка и т.д.) или диагностику (рентген, УЗИ и др.)?" украинцы ответили:

28% доплачивали за медицинские услуги во время приема врача или за медицинскую процедуру;

32% респондентов ответили, что им не приходилось доплачивать.

39% опрошенных сказали, что не обращались за такими услугами;

менее 1% отказались отвечать на этот вопрос.

Фонд сравнивает это с результатами опроса в мае 2021 года, когда тех, кому пришлось доплачивать было 33%.

В 2021 году доля граждан, которые считают, что для получения качественной медицинской помощи им следует дополнительно благодарить врачей была 17%, то есть на сегодняшний день их количество возросло. Однако сегодня 68% людей, как и в 2021-м, считают, что дополнительно доплачивать врачам не стоит.

Фото: Фонд "Демократические инициативы"

Также фонд задал респондентам вопрос о том, какие проблемы системы здравоохранения нужно решать в первую очередь, на что граждане ответили:

60% граждан называли коррупцию и круговую поруку среди руководителей медицинских учреждений;

54% уменьшение стоимости лекарств;

52% необходимость обеспечить больницы и поликлиники оборудованием для лечения и диагностики;

51% ответственность врачей за здоровье пациентов и результаты лечения;

48% установление прозрачных и доступных цен на медицинские услуги в больницах;

46% обеспечение надлежащего лечения и реабилитации раненых ветеранов.

Также граждане высказали требования прекратить взыскание "добровольных" поборов в больницах, поликлиниках и роддомах, увеличить число профессиональных врачей-терапевтов и семейных врачей, повысить контроль за качеством медицинского образования и повысить оплату труда врачей и медперсонала.