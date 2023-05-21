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За Бахмут продолжаются тяжелые бои, враг продолжает вести наступательные действия, - Генштаб ВСУ

21 мая, 2023 воскресенье
06:51
Война с Россией

Несмотря на утверждение минобороны РФ о захвате Бахмута, Генштаб ВСУ заявляет, что за город в Донецкой области продолжаются бои

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Силы обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также уничтожены 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель врага.

Россияне за сутки совершили 7 ракетных и 70 авиационных обстрелов

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Оккупанты на Херсонщине и Запорожье превращают школы в госпитали

Российские оккупанты продолжают переоборудовать учебные заведения во временно оккупированных населенных пунктах Украины под военные медицинские учреждения. В частности, общеобразовательную школу в поселке Азов Запорожской области и дошкольное учебное заведение в поселке Гладковка Херсонской области захватчики превратили в полевые госпитали. На лечении там находятся около 50 окупантов с ранениями разной степени тяжести.

Ситуация по направлениям

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанес ракетные удары в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и авиационных ударов в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северного, успеха не имел. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Авдеевки, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время, вражеские артобстрелы получили Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Новоукраинка, Угледар и Пречистовка.

На Лиманском направлении в течение суток прошедших враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Диброва, Ямполь, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровке Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерное Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Голышевское, Вольфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроиды Сумской области, а также Уды, Козача, Плетеновка, Покаляне, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Домашнее Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка и Котляровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетнее, Западное, Масютовка, Кисловкп, Котляровкое, Табаевкп Харьковской области и Стельмаховкп - Луганской.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Полтавка Запорожской области и Берислав и Киндыйка на Херсонщине. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь - Днепропетровской и Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровский, Велетенське и город Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

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