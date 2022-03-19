За Азовсталь продолжаются бои, оккупанты уничтожили завод, - Денисенко
В Мариуполе продолжаются бои за металлургический завод "Азовсталь", но российские оккупанты уничтожают его и стремятся деиндустриализировать Украину
Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Рада.
"Сейчас идут бои за Азовсталь. По сути, по имеющимся данным, можем сказать, что мы потеряли этот экономический гигант. По сути один из крупнейших металлургических заводов Европы фактически уничтожается", - подчеркнул он.
По словам Вадима Денисенко, уничтожить Мариуполь – личное указание и одно из главных заданий президента РФ Владимира Путина во время войны против Украины.
"Как бы ни завершилась эта война, что бы ни было дальше, его задача не демилитаризация Украины, его задача - деиндустриализация Украины. То есть сделать так, чтоб после них нам пришлось восстанавливать наши заводы в последующие десятилетия", - отметил советник главы МВД.
- Напомним, заммэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что завод "Азовсталь" полностью уничтожен вражескими обстрелами.
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