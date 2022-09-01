За август Россия вывезла из Беларуси более 12 тыс. тонн боеприпасов, – военный эксперт Коваленко
Военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что российские войска за последний месяц вывезли из Беларуси более 12 тыс. тонн боеприпасов
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На сегодняшний день известно, что в Курской, Белогородской и Ростовской областях почти истощены склады и центры хранения боеприпасов. Сейчас они активно используют ресурс Центрального и Восточного военного округа. То есть поставляют боеприпасы из Улан-Удэ и Уссурийска. А это тысячи километров и не дни, а недели поставки", - рассказал Коваленко.
Эксперт сообщил, что Россия начала использовать белорусские склады с боеприпасами в войне против Украины.
"Из этой ситуации они пытаются выйти через Беларусь. Российское командование договорилось с Минском об использовании боеприпасов на территории Беларуси. Россияне имеют доступ к нескольким белорусским складам с боеприпасами. За август россияне вывезли с территории Беларуси более 12 тыс. тонн боеприпасов для боев в Украине" , – добавил он.
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