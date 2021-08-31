За август на Донбассе от рук оккупантов погибли девять украинских военных, 28 ранены
Из-за нарушения российскими оккупационными войсками режима тишины в районе проведения ООС в августе погибли девять украинских военнослужащих и еще 28 были ранены
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"В течение августа из-за нарушения оккупационным контингентом России режима прекращения огня Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены", - подчеркнула она.
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- В течение 27 августа с стороны российских оккупантов зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня на Донбассе вблизи населенных пунктов. Убит украинский военный.
- 28 августа 2021 года со стороны российских оккупантов зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня на Донбассе около 10 городов и поселков, с украинской стороны - 10 раненых и травмированных воинов.
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