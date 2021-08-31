За август на Донбассе от рук оккупантов погибли девять украинских военных, 28 ранены

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В течение августа из-за нарушения оккупационным контингентом России режима прекращения огня Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены", - подчеркнула она.



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В течение 27 августа с стороны российских оккупантов зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня на Донбассе вблизи населенных пунктов. Убит украинский военный.

28 августа 2021 года со стороны российских оккупантов зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня на Донбассе около 10 городов и поселков, с украинской стороны - 10 раненых и травмированных воинов. Также Денисова призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить государство-агрессора соблюдать полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на линии разграничения и нормы международного гуманитарного права.

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