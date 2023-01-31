Об этом сообщает The Wall Street Journal .

По данным американского издания, операция 29 января была проведена Моссадом и направлена на объект министерства обороны в Исфахане в центральном Иране. Во время атаки точными ударами были поражены здания в четырех разных районах. В частности – современное предприятие по производству оружия. Спутниковые снимки показали незначительные повреждения крыши, но собеседники назвали миссию успешной.

Эта информация противоречит заявлениям официальных лиц Ирана, утверждающих, что противовоздушная оборона страны отразила попытку атаки на склад боеприпасов.

По словам независимого аналитика разведки в Израиле Ронена Соломона, атакуемый объект стоит из-за дороги от площадки, принадлежащей Иранскому центру космических исследований, на которую США наложили санкции за его работу над программой баллистических ракет. В самом центре космических исследований находится Институт материалов и энергии, который проводит исследования, которые могут использоваться для разработки беспилотников, ракет, спутников и для испытания металлов для ядерного проекта.

30 января иранские государственные СМИ опубликовали фрагменты небольших беспилотников, использованных при ударе. По словам бывшего офицера израильской военной разведки Тала Бири, если изображения беспилотников настоящие, то, скорее всего, это квадрокоптеры китайского производства с ограниченным радиусом действия, возможно, были запущены с территории Ирана, учитывая их небольшие размеры и расположение Исфахана за сотни километров от границ страны,

В ночь на 29 января сообщалось , что Израиль атаковал военные объекты Ирана.

В Defense Express пришли к выводу , что в результате удара завод по производству Shahed-136 в Исфахане существенно не пострадал.

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