За апрель из Запорожской области эвакуировали 74 ребенка

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Глава ОВА отметил, что, несмотря на то, что гуманитарная ситуация в области контролируема, местные власти активно работают над эвакуацией семей с детьми, для обеспечения их безопасности. Кроме того, он рассказал, что в настоящее время в населенном пункте Орехов детей не осталось совсем.

"Контролируем гуманитарную ситуацию на линии огня: поддерживаем работу пунктов несокрушимости, есть резерв запасов, чтобы население было обеспечено всем необходимым для жизни в таких условиях. Работаем над эвакуацией семей, воспитывающих несовершеннолетних - за апрель удалось вывезти 74 ребенка", - говорится в сообщении. .