За апрель из Запорожской области эвакуировали 74 ребенка
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что в области проводится работа над эвакуацией семей с несовершеннолетними детьми - за апрель вывезли 74 ребенка
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Глава ОВА отметил, что, несмотря на то, что гуманитарная ситуация в области контролируема, местные власти активно работают над эвакуацией семей с детьми, для обеспечения их безопасности. Кроме того, он рассказал, что в настоящее время в населенном пункте Орехов детей не осталось совсем.
"Контролируем гуманитарную ситуацию на линии огня: поддерживаем работу пунктов несокрушимости, есть резерв запасов, чтобы население было обеспечено всем необходимым для жизни в таких условиях. Работаем над эвакуацией семей, воспитывающих несовершеннолетних - за апрель удалось вывезти 74 ребенка", - говорится в сообщении. .
- Российские захватчики 28 апреля нанесли 56 ударов по Запорожской области и попали в 22 гражданских объекта.
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