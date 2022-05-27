Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего видеообращения.

Зеленский добавил, что подвигов и побед наших защитников в сотни и раз больше. Президент напомнил, что восемь лет назад, 26 мая, прекратил работу Донецкий аэропорт.

"До сих пор сохранилось сообщение об этом: "Внимание! С 7 утра аэропорт "Донецк" временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно. "В тот день, пожалуй, никто вообще не предполагал, как будут развиваться события на Донбассе в течение этих лет. А потом – и по всей Украине после полномасштабного вторжения", - сказал президент.

По словам президента, в результате обстрела Харькова 26 мая погибли 9 человек, еще 19 ранены. Убитый ребенок (пять месяцев) и отец. Мать в тяжелом состоянии.

"Снова ракетные удары - Сумщина, опять-таки Донбасс. Снова значительная активизация артиллерии оккупантов в Запорожской области. Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны. Давление на Россию - это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, разных споров или предложений "умиротворить" агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. И это новые угрозы для всех на нашем континенте", - добавил Зеленский.

Президент вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины

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