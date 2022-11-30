Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в telegram.

"За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено более 240 тыс. воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов", - написал Залужный.

Он поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

29 ноября в Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

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