За 9 месяцев войны радиотехнические войска обнаружили более 240 тыс. воздушных целей РФ, - Залужный
С начала полномасштабного вторжения радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили более 240 тыс. российских воздушных целей
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в telegram.
"За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено более 240 тыс. воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов", - написал Залужный.
Он поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 29 ноября в Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.
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