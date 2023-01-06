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За 9 лет войны Россия ни разу не соблюдала перемирие, - Минобороны

6 января, 2023 пятница
16:57
война с Россией

В Министерстве обороны Украины отметили, что с 2014 года российские захватчики никогда не соблюдали договоренности, когда объявляли перемирие

Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

За время АТО было 11 попыток установить более или менее устойчивый режим прекращения огня. Об этом стороны договаривались в рамках трехсторонней контактной группы.

"Все они сорваны умышленными действиями врага. К примеру, во время так называемого всеобъемлющего весеннего перемирия 2018-го за 22 дня провозглашенной "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения", – написала Маляр.

В ходе операции Объединенных сил Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня. Однако РФ продолжала не соблюдать соглашения.

Только в 2019 году потери украинской армии на Донбассе составили 97 погибших. В 2020 году, к началу последнего, июльского перемирия, погибли еще 32 военнослужащих ВСУ. 220 были ранены.

"27 июля 2020 года официально начался очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня". Однако враг его соблюдал всего полчаса. Около 00:20 они обстреляли подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Еще один обстрел зафиксирован около 9 утра. В целом, с 27 июля 2020 по 27 июля 2021 года зафиксировано более 2 тыс. вражеских обстрелов", - пишет Анна Маляр.

В Минобороны подчеркнули, что только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание войны.

  • Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил главе минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине. Еспресо проинформировало, как на это отреагировали в Украине.
  • В США и Германии отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество очень похоже: и там, и там считают, что Путину просто нужна передышка.
  • Владимир Зеленский высказался по поводу предложения рождественского перемирия от Путина, призвав граждан России обрести смелость "хотя бы на 36 часов во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле".
  • Институт изучения войны назвал цели, преследуемые Путиным, заявляя о "перемирии" на Рождество

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Украина
Россия
Владимир Путин
военные силы Украины
АТО
Анна Маляр
ООС
Военные новости
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