За 9 августа в Украине зафиксировали почти 800 случаев COVID-19, более тысячи человек выздоровели

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.



Среди новых заболевших - 28 медработников и 37 детей.



Наибольшее количество случаев зарегистрировано:

Киев - 167

Донецкая область - 78,

Одесская - 62,

Харьковская - 60,

Хмельницкая - 35

Полтавская - 35 случаев.

заболело - 2260232 лица;

выздоровели - 2192592 лица;

летальных исходов - 53 124;

9 августа - 335 человек попали в больницу, 24 человека умерло, 1390 Украинский выздоровели.С начала пандемии в Украине:

8 августа в Украине зафиксировали 300 новых случаев COVID-19 .

