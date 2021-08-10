За 9 августа в Украине зафиксировали почти 800 случаев COVID-19, более тысячи человек выздоровели
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 781 новый случай коронавируса
Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.
Среди новых заболевших - 28 медработников и 37 детей.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано:
- Киев - 167
- Донецкая область - 78,
- Одесская - 62,
- Харьковская - 60,
- Хмельницкая - 35
- Полтавская - 35 случаев.
С начала пандемии в Украине:
- заболело - 2260232 лица;
- выздоровели - 2192592 лица;
- летальных исходов - 53 124;
8 августа в Украине зафиксировали 300 новых случаев COVID-19 .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
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- Кропивницкий
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