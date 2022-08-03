Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, до оккупации россиянами части территории области в 2014 году Луганщина находилась в пятерке наиболее крепких промышленно-экономических регионов Украины.

"Промышленность всегда оставалась надежной опорой области, создавала новые рабочие места, обеспечивала поступления в бюджет. Но за это время именно она понесла наибольшие потери - около 403,9 млрд гривен объемов реализованной продукции промышленных предприятий", - отмечает Гайдай.

Он также добавил, что потери объемов реализованной продукции предприятий оптовой и розничной торговли области составляют около 133,5 млрд грн, строительства – 11,7 млрд гривен, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – 15,4 млрд гривен, временного размещения и организации питания – 0,8 млрд гривен.

"РФ разрушает экономический потенциал области уже девятый год. За предыдущие годы ничего не было отстроено на ранее оккупированной территории. Напротив – некоторые производства остановили свои мощности", – добавил Гайдай.

Также глава ОВА отметил, что в населенных пунктах, оккупированных в 2022 году, ситуация будет еще более сложной, поскольку почти все предприятия, которые невозможно было эвакуировать физически, оккупанты уничтожили.

"Несмотря на многочисленные обещания оккупанта, деятельность "Азота", "Зари", или НПЗ восстановить невозможно. Оборудование, которое не успело выгореть до основания, не подлежит восстановлению, также серьезные повреждения имеет инфраструктура вокруг этих промышленных узлов", - рассказал Гайдай.

Окончательные расчеты ущерба обещают провести сразу после победы и привлечь РФ к ответственности.

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