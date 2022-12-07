За 8 дней в Грузии собрали средства на 200 генераторов для Украины

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Отмечается, что 1176 человек приняли участие в сборе, еще 9 доставили генераторы.

Сбор продлится до 12 декабря, сами генераторы доставят в Киев 24 декабря. В нашей столице их распределят партнерские организации между наиболее нуждающимися в них объектами.

Сообщается, что на всех генераторах будут наклейки с именами людей, которые помогли купить их.

В издании отметили, что генераторы и трансформаторы для Украины на днях отправляют из многих стран. Европарламент запустил кампанию "Генераторы надежды", которая уже охватила более 200 крупных европейских городов.

7 декабря Грузия заявила, что будет помогать беженцам, но военную поддержку Украине не будет оказывать.

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