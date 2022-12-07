За 8 дней в Грузии собрали средства на 200 генераторов для Украины
В рамках инициативы "Делись светом", за 8 дней граждане Грузии собрали деньги на 200 генераторов для Украины. Сбор продлится до 12 декабря
Об этом сообщает "Новости-Грузия".
Отмечается, что 1176 человек приняли участие в сборе, еще 9 доставили генераторы.
Сбор продлится до 12 декабря, сами генераторы доставят в Киев 24 декабря. В нашей столице их распределят партнерские организации между наиболее нуждающимися в них объектами.
Сообщается, что на всех генераторах будут наклейки с именами людей, которые помогли купить их.
В издании отметили, что генераторы и трансформаторы для Украины на днях отправляют из многих стран. Европарламент запустил кампанию "Генераторы надежды", которая уже охватила более 200 крупных европейских городов.
- 7 декабря Грузия заявила, что будет помогать беженцам, но военную поддержку Украине не будет оказывать.
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