Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Приспешник агрессора собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона. В первую очередь он пытался выявить боевые позиции украинской системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

"Кроме того, агента интересовали точные локации местных объектов энергетики", – добавили в пресс-службе.

По данным СБУ, собранные сведения злоумышленник хранил на флешке, которую планировал передать представителю российской спецслужбы.

Оккупанты обещали мужчине за "работу" до 70 тыс. грн в месяц.

"В случае получения разведданных захватчики планировали использовать их для подготовки и проведения серии ракетных ударов по украинским объектам", - сообщили в СБУ.

24 января СБУ разоблачила пособника оккупантов, который помогал готовить ракетный удар по энергообъекту Кропивницкого , в частности пытался установить маячок на электроподстанции.

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