За 7 месяцев из Донецкой области эвакуировали почти 50 тыс. граждан

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Среди 50 тысяч эвакуированных из Донбасса – более 6 тысяч детей и более 2 тысяч маломобильных людей.

"Также продолжается эвакуация с деоккупированных территорий, которая началась осенью прошлого года. В ее пределах из Харьковщины за полгода выехали более 24 тысяч человек. Из недавно освобожденных территорий Херсонщины за 4 месяца эвакуировались более 19 тысяч граждан", - рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что желающие эвакуироваться могут обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер (096) 078-84-33. Людей просят заблаговременно планировать выезд, чтобы сделать его как можно более безопасным.