За 7 месяцев из Донецкой области эвакуировали почти 50 тыс. граждан
С августа 2022 года, то есть через 7 месяцев, из Донбасса в пределах организованной правительством эвакуации в безопасные регионы переместились почти 50 тысяч граждан
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Среди 50 тысяч эвакуированных из Донбасса – более 6 тысяч детей и более 2 тысяч маломобильных людей.
"Также продолжается эвакуация с деоккупированных территорий, которая началась осенью прошлого года. В ее пределах из Харьковщины за полгода выехали более 24 тысяч человек. Из недавно освобожденных территорий Херсонщины за 4 месяца эвакуировались более 19 тысяч граждан", - рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что желающие эвакуироваться могут обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер (096) 078-84-33. Людей просят заблаговременно планировать выезд, чтобы сделать его как можно более безопасным.
- В правительстве разрабатывают проект решения об обязательной эвакуации из зоны боевых действий семей с детьми.
- 1 марта сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, все еще остаются около 4500 мирных жителей , в том числе 48 детей.
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