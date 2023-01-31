Об этом передает СБУ и ОГПУ .

Контрразведка Служба безопасности разоблачила агента главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известного как ГРУ) в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.



С октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района и сотрудничал с представителем военизированного формирования, имеющим отношение к генеральному штабу ВС РФ.



Также он передавал координаты местным объектам критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.



Такая разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. После вражеских обстрелов агент выходил на территорию для фиксации их последствий и подготовки так называемого отчета для корректировки повторных ударов.

За свою "работу" на государство-агрессора он получил так называемое вознаграждение в сумме около 6000 грн.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений. По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки из-за общения в чате одного из прокремлевских телеграмм-каналов. Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры.



На основании собранных доказательств руководителем Донецкой областной прокуратуры депутату доложено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила вражеского приспешника в освобожденном Херсоне. Коллаборант по оккупационному "МВД" пытался выявлять участников движения сопротивления.

Также Служба безопасности объявила об обезвреживании российской агентурной сети, ее члены наводили врага на критическую инфраструктуру, включая энергоэнергирующие предприятия.

А еще правоохранители задержали приспешника врага при передаче данных о ракетных ударах. Именно он корректировал огонь врага по Лиману Донецкой области.

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