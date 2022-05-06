За 6 мая защитники Донбасса отбили 8 атак врага, уничтожили более 20 единиц бронированной техники и 7 беспилотников
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю. За день отбито 8 атак врага
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
В течение текущих суток, 6 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага.
"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем (из них 4 РСЗ) единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и один автомобиль врага.Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
- Также на Востоке ВСУ за день убили 15 россиян, уничтожили 5 артиллерийских систем, бронетранспортер и 2 беспилотника.
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