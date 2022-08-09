За 6 дней из Донецкой области эвакуировали более 3 тыс. человек, с начала полномасштабной войны - 1,3 млн

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В целом с начала войны с территории Донецкой области было эвакуировано более 1,3 млн. граждан. Продолжается восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях. По состоянию на сегодняшний день количество объектов поврежденной критической инфраструктуры и жилищного фонда: Харьковская обл - 10 297 объектов, Житомирская обл - 2 828 объектов.Черниговская область: начат разбор завалов 310-метрового моста через реку Десна", - рассказал Кирилл Тимошенко.

Напомним, за 5 дней из Донецкой области эвакуировали почти 2 тыс. человек

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